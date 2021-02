Queques de pera

Preparação

Ligue o forno nos 170 ºC.

Descasque e retire os caroços das peras. Corte em fatias finas e reserve.

Na taça da batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata na velocidade máxima até obter um creme branco e volumoso.

Reduza a velocidade e adicione, sem parar de bater, o óleo e o iogurte.

Peneire a farinha juntamente com o fermento e adicione ao preparado anterior. Bata mais um pouco, na velocidade mais baixa, apenas até incorporar.

Adicione as peras e envolva com a ajuda de uma espátula de silicone ou colher de pau.

Distribua a massa por pequenas formas untadas com manteiga e polvilhadas com farinha ou, em alternativa, forradas com caixinhas de papel.

Leve ao forno durante cerca de 20 minutos. Faça o teste do palito.

Desenforme os queques ainda mornos e deixe arrefecer completamente em cima de uma rede.