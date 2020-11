Puré de bacalhau

Preparação

Demolhe o bacalhau em água fria durante 48 horas e mude-a quatro vezes durante esse período. Pode optar por bacalhau já demolhado.

No caso do bacalhau que demolhou, findo o tempo indicado, corte-o em oito pedaços.

Entretanto, pré-aqueça o forno a 200 ºC (gás 6).

Numa caçarola que leva a lume médio, aqueça as natas, os dentes de alho picados e o bacalhau. Tempere com sal. Coza por oito minutos, até que o peixe fique tenro. Reserve.

Coloque as batatas num tacho grande, cubra com água e leve a ferver. Cozinhe durante 15 minutos, até ficarem tenras. Escorra e seque as batatas. Passe o peixe, a mistura cremosa e as batatas esmagadas para um processador de cozinha e misture tudo. Retifique de sal e acrescente pimenta-preta. Misture.

Unte de margarina uma travessa quadrada de ir ao forno (20 cm). Circunde o puré com os tomates-cereja. Salpique com azeite, polvilhe com ervas frescas e deixe assar durante 15 minutos, até fervilhar.