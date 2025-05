Pizza grelhada no forno

Pré-aquecer o forno a 200°C.

Pincelar a grelha do forno com um pouco de azeite (também pode grelhar a massa de pizza num grelhador).

Estenda a massa de pizza sobre a grelha e leve ao forno durante dez minutos ou até dourar. Vire para que ambos os lados fiquem tostados.

Retire a massa do forno e espalhe o pesto por cima, cubra com as nectarinas, os tomates, a burrata, a rúcula e regue com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta a gosto.

Depois é só fatiar e comer.