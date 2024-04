Pizza com base de abóbora e aveia com tomate, mozzarella e fiambre

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C e forre com papel vegetal um tabuleiro retangular.

Num processador coloque a aveia e triture até obter farinha. Deite num recipiente e adicione o puré de abóbora, o ovo, o manjericão, os orégãos, o alho em pó e a paprica. Misture bem e tempere com sal e pimenta. Com a ajuda de uma espátula deposite a massa no tabuleiro e forme um círculo com cerca de 8 mm de espessura.

Leve ao forno durante cerca de 15 minutos. Retire, espalhe o molho de tomate, o fiambre, a mozzarella fatiada e o tomate cortado em metades.

Leve ao forno durante mais dez minutos. Decore com salsa e sirva de imediato.