Papas de aveia com chocolate

Preparação

Num frasco de boca larga coloque os flocos de aveia, depois o açúcar de coco.

Por cima coloque as sementes de chia, depois as amêndoas e por fim o chocolate.

Tape o frasco e coloque uma etiqueta com o método de preparação das papas.

Para preparar:

Misture bem todo o conteúdo do frasco.

Quando quiser preparar a sua papa, coloque 50 g da mistura num frasco ou numa taça e cubra com leite vegetal ou água e deixe no frigorífico durante a noite. Na hora de comer, se necessário acrescente mais leite/água e sirva com os seus toppings preferidos.