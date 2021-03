Pão do caco com alfarroba

Preparação

Para o pré-fermento, misturar a levedura com a água numa taça. Adicionar a farinha. Mexer até toda a farinha estar incorporada. Deverá ficar uma massa seca. Colocar num frasco ou numa taça. Tapar e deixar descansar durante cerca de 12 horas.

Triturar a batata-doce em puré ou esmagar com um garfo.

Para a massa, misturar o pré-fermento com a batata-doce.

Juntar a farinha, o sal, o açúcar, a levedura e cerca de metade da água. Misturar. Acrescentar a restante água aos poucos, verificando a consistência da massa, à medida que se amassa. Poderá não ser necessário usar a água toda.

Colocar a massa numa taça untada com azeite. Tapar e deixar descansar durante cerca de 1 hora.

Dividir a massa e fazer dez bolinhas, com a ajuda de um pouco de farinha.

Colocar as bolinhas num tabuleiro. Tapar e deixar descansar entre 10 e 15 minutos.

Aquecer uma frigideira antiaderente.

Pressionar as bolinhas com os dedos, para as achatar, com a ajuda de um pouco de farinha.

Colocar na frigideira. Assim que ganhem cor de um lado, virar, pressionar mais um pouco e deixar acabar de cozer.

À medida que se cozem, colocar os pães em cima de uma rede para arrefecerem.