Panquecas de banana com pepitas de chocolate

Preparação

Tempo de preparação: 40 minutos

Descasque e esmague as bananas numa tigela. Misture as gemas, o leite, a farinha, o fermento e o Açúcar Amarelo Sidul. Envolva tudo muito bem.

Numa tigela à parte, bata as claras em castelo e envolva-as no preparado anterior, bem como as pepitas de chocolate.

Aqueça uma frigideira grande antiaderente, unte-a com um pouco de manteiga e disponha colheradas de massa, poucas de cada vez, de modo a formar pequenas panquecas.

Deixe corar de ambos os lados.

Retire, deixe amornar e sirva.

