Panacota com puré de manga

Preparação

Comece por colocar as folhas de gelatina em água fria para hidratar e reserve.

Entretanto, coloque num tacho o leite, o açúcar e as sementes de baunilha e leve ao lume mexendo sempre e sem deixar ferver durante cerca de cinco minutos.

Retire do lume e coloque as folhas de gelatina bem espremidas na mistura do leite mexendo bem com uma vara de arames até dissolver a gelatina totalmente. Deite a panacota em dois copos e leve ao frigorífico durante cerca de três horas.

Passado esse tempo, coloque a manga num processador ou liquidificador com algumas gotas de sumo de limão e triture bem.

Divida o puré de manga pelas panacotas e sirva-as bem frescas.