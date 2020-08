A receita caseira de Nutella que todos conseguimos produzir

Preparação

Preparação no robô de cozinha



Inicialmente, comece por dispor as avelãs no tabuleiro do forno, pré-aquecido a 180 ºC. Deixe assar durante 15 minutos. Estenda as avelãs sobre um pano e retire-lhes a pele.

De seguida, coloque no copo do robô as avelãs e o açúcar, tirture 2 min/ vel 10.

Acrescente os dois tipos de chocolate partidos em pedaços e programe 30 seg/ vel 5. Caso necessário, com a ajuda da espátula baixe o que ficou na parece do copo.

Adicione o leite e o óleo vegetal, programe 5min/ temp 50ºC/ vel 4.

Terminado este tempo, programe mais 1 min/ vel 10.

Verta o creme de avelã em frascos previamente esterilizados, deixe arrefecer, tape e reserve no frigorífico.