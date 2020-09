Mini quiches de brócolos, peru e queijo

Preparação

Bata os ovos com as claras, tempere com sal e pimenta-preta e reserve.

Unte dois ramequins com azeite.

Parta em pequenos pedaços todos os ingredientes sólidos, misture-os e distribua-os pelos dois ramequins.

Deposite a mistura de ovo nos ramequins e leve ao micro-ondas durante dois a três minutos na potência máxima.

Deixe arrefecer um pouco e desenforme.