Lueur royale de Noël ou "O Brilho Real de Natal"

Preparação

O ginger ale, com a sua efervescência, lembra a leveza e a elegância das bolhas de champagne que brindaram a corte de Clovis. O sumo de laranja traz a doçura do momento, representando a união e o novo começo que a coroação de Clovis simbolizou para a França. O toque cítrico do limão, equilibrado pelo cubo de açúcar, evoca a harmonia entre o poder da realeza e a simplicidade da tradição natalícia.

A rodela de laranja e a cereja vermelha, decorando a taça, são o detalhe festivo que completa esta homenagem a um dos momentos mais marcantes da história de Champagne e da França. Ao beber este mocktail, brindamos não só ao passado, mas à tradição de celebrar as conquistas com quem mais amamos, mantendo viva a chama da história. Afinal, porque não fazer da verdadeira estrela da festa — a criança — o verdadeiro rei do nosso Natal?

Como preparar:

Coloque o cubo de açúcar na taça. Adicione o sumo de laranja e o sumo de limão, mexendo suavemente para dissolver o açúcar. Verta suavemente o ginger ale, permitindo que as bolhas espumantes subam e tragam frescura à mistura. Decore com uma rodela de laranja e uma cereja vermelha para dar um toque de sofisticação e cor.

Decoração:

Rodela de Laranja e ½ Cereja Vermelha

Esta receita foi criada por Hugo Silva, cofundador da escola Cocktail Team