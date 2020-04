Folar de canela e amêndoa do chefe João Silva

Preparação

Fazer uma infusão com o leite, a canela, cravinho e a erva-doce. Deixar arrefecer até aos 37 ºC

Retirar as especiarias do leite e dissolver o fermento de padeiro e o açúcar.

Misturar a flor de sal com a farinha e incorporar o leite, o ovo e a manteiga. Amassar por 15 minutos. Deixar levedar no mínimo 1h.

Misturar todos os ingredientes do recheio à exceção da amêndoa laminada.

Depois de levedada, esticar a massa até ter um retângulo com 0,5 cm de altura. Colocar por cima o recheio e enrolar como se fosse uma torta.

Em seguida cortar o rolo ao meio no sentido do comprimento e entrançar. Fechar o círculo, colocar em tabuleiro com papel vegetal e deixar levedar por mais 30m

Levar ao forno a 180 ºC durante 15 a 20 minutos. Tostar a amêndoa laminada simultaneamente e colocar por cima ao retirar o folar do forno.