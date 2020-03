Empanada de frango e azeitonas

Preparação

Prepare a massa: junte todos os ingredientes num robô de cozinha e misture até formar uma massa.

Coloque a massa num recipiente, molde uma bola, cubra com um pano e deixe descansar.

Entretanto, prepare o recheio: verta um fio de azeite numa frigideira, adicione a cebola picada, deixe refogar, adicione o alho picado e envolva. De seguida, acrescente o frango e deixe cozinhar alguns minutos. Pique finamente o pimento assado, retire a pele e as sementes ao tomate e adicione tudo à mistura do frango. Pique as azeitonas e acrescente.

Tempere com sal e pimenta, acrescente o colorau, envolva e deixe cozinhar durante alguns minutos, em lume brando.

De seguida, adicione a farinha, envolva bem e adicione o leite, deixe engrossar, mexendo sempre. Retire do lume e deixe arrefecer.

Entretanto, aqueça o forno a 180 ºC.

Divida a massa em duas porções, uma ligeiramente maior do que a outra. Estenda a porção maior em círculo e forre uma forma de fundo amovível.

Por cima, espalhe o recheio arrefecido e cubra com a restante massa, estendida em círculo. Una bem os bordos da massa, dobrando as bordas da massa inferior sobre a massa superior, de forma a empanada ficar bem fechada.

Abra um orifício no centro, pincele a superfície da massa com uma gema de ovo dissolvida com um pouco de água.

Com a restante massa faça enfeites e coloque por cima. Volte a pincelar os enfeites e leve ao forno, previamente aquecido, cerca de 40 minutos.