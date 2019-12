Dourada no forno com legumes e castanhas, em molho teriyaki

Preparação

Comece por lavar bem as batatas a cenoura e a curgete e corte em quartos e/ou em metades.

Corte também a cebola em quartos, mas deixe inteira a cabeça de alhos.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC.

Numa travessa de ir ao forno, coloque no fundo, o alho francês às rodelas e um fio de azeite. Por cima coloque as douradas, abertas ao meio e previamente limpas. Coloque dentro, o limão em conserva e ao redor, a batata-doce, os tomates cereja, a curgete, a cenoura, a cebola, as castanhas e a cabeça de alhos.

Pincele o peixe e os legumes com o molho Teriyaki e tempere de sal.

Leve ao forno a assar, por cerca de 40/45 minutos. A meio do tempo, virar os legumes e o peixe, e pincelar de novo com o molho Teriyaki e retificar de sal. (se estiver muito seco, regue com um fio de azeite).