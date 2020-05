Croquetes de arroz integral com Camembert

Preparação

Tempo de preparação: 20 minutos (mais tempo de frio)

Rende 15 croquetes

Num tacho, leve a lume brando a manteiga e o dente de alho picado. Deixe derreter.

Nessa altura, adicione a farinha e misture bem.

Adicione o leite, aos poucos, até integrar e engrossar.

De acordo com o indicado na embalagem, aqueça o Pronto a Comer Cigala Integral e adicione ao preparado que tem ao lume.

Misture todos os ingredientes e tempere de sal e pimenta.

Adicione a salsa picada e volte a misturar todos os ingredientes.

Retire para uma travessa, tape com película aderente e leve ao frigorífico até arrefecer completamente (e engrossar).

Divida em pequenas porções, equivalentes a uma colher de sopa.

Coloque no centro de cada uma das porções um pedaço de queijo e, usando as mãos, forme bolinhas de arroz com um coração de queijo.

Disponha a farinha num prato de sobremesa; os dois ovos ligeiramente batidos, até incorporarem clara e gema, numa tigela; o pão ralado num prato de sobremesa.

Passe cada uma das bolinhas, à vez, por farinha, ovo batido e pão ralado.

Numa frigideira, frite em óleo vegetal abundante (só o faça quando o óleo estiver quente).

Escorra o excesso de gordura dos croquetes sobre papel absorvente.

Sirva ainda quentes.

