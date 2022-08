Crocantes de pera sugar free

Preparação

Pré-aqueça o forno a 80 ºC.

Lave bem as peras e seque. Corte-as em fatias, verticais ou horizontais (como preferir), o mais fino que consiga, recorrendo por exemplo à ajuda de uma mandolina. Regue-as com o sumo de limão, e envolva bem.

Misture a água e o mel num tacho pequeno, e aqueça em lume médio. Com cuidado, coloque as fatias de pera (poucas de cada vez) dentro da água, e deixe cozer cerca de um minuto e meio. Retire, seque-as levemente, e coloque-as no tabuleiro do forno, previamente forrado com papel vegetal ou tapete de silicone.

Se quiser usar a canela e o gengibre, salpique as fatias de pera com as especiarias antes as levar ao forno.

Leve ao forno durante cerca de três horas, ou até que as peras estejam bem sequinhas e estaladiças.

Depois retire-as do forno, e deixe arrefecer por completo em redes de arame. Guarde-as num recipiente bem fechado, para que não fiquem moles, e preservem o estaladiço, até à hora de servir.