Preparação

Pré-aquecer o forno nos 175 ºC.

Descascar as rodelas de ananás, cortar em pedaços, caramelizar numa frigideira com as três colheres de sopa de açúcar. Colocar numa tarteira de pirex e reservar. Se gostar muito de ananás, pode fazer com mais quantidade.

Misturar numa taça os restantes ingredientes e verter na tarteira.

Vai ao forno durante 25 minutos.