Chamuças de lentilhas

Preparação

Lave as lentilhas. Pique bem a cebola e o alho e corte em cubos o pimento e a cenoura. Numa panela média, salteie-os no azeite com o gengibre picado e um pouco de água, mexendo frequentemente, durante de cinco minutos, até a cebola começar a amolecer. Junte o caril, o piripíri, o tomate pelado e picado e o leite de coco.

Deixe cozer até o tomate ter sido completamente reduzido a molho.

Acrescente então a água ou o caldo e as lentilhas. Depois de levantar fervura, deixe cozer em lume brando durante cerca de 15 minutos. Retifique os temperos e guarneça com os coentros.

Cubra a massa filo com película aderente e um pano húmido para evitar que esta seque enquanto prepara as chamuças. Corte cada folha de massa filo em três tiras sobre o comprido (desta forma terá 12 folhas).

Numa dessas tiras, coloque duas colheres de sopa de recheio no canto inferior esquerdo. Pegue na ponta com o recheio e dobre para cima, formando um triângulo. Vá dobrando o resto da tira, como se estivesse a enrolar o triângulo. Por fim, pincele as chamuças fechadas com azeite.

Coloque as chamuças num tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, durante 15 minutos, até a massa dourar.

Esta receita faz parte integrante do livro "Receitas com Paixão"

Valor nutricional estimado, por porção:

Energia: 94 kcal; Proteína: 3,7 g; Hidratos de carbono: 11,4 g; Lípidos: 3,7 g; Fibra: 2,3 g; Fonte de folatos e vitamina A