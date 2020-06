Cascas de batata com maionese de limão

Preparação

Antes de iniciar a preparação da receita, lave muito bem as cascas de batata e seque-as com papel absorvente.

Numa frigideira, verta o óleo vegetal e deixe-o aquecer. Nessa altura, frite as cascas. Depois de fritas, escorra-as em papel absorvente. Tempere de sal e pimenta, moída no momento, a gosto.

Pode acompanhar com maionese de limão caseira: no copo da varinha mágica junte um ovo, sal, pimenta e mostarda a gosto, bata tudo com a varinha mágica. Depois, sem parar de bater, vá acrescentando em fio, pouco a pouco, o óleo até obter a espessura cremosa desejável.

A seguir, acrescente umas gotas e a raspa do limão a gosto, envolva tudo muito bem e sirva.