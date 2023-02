Cantaril no forno em cama de cebolas

Preparação

Num tabuleiro de ir ao forno faça uma cama: disponha as cebolas e os alhos cortados às rodelas, adicione o colorau e tempere com um pouco de sal e pimenta. Regue com um fio de azeite e envolva.

Por cima, disponha o cantaril, devidamente amanhado e com dois cortes laterais. Nos cortes laterais coloque as fatias de bacon. Nas cavidades, introduza o molhinho de salsa e disponha as folhinhas de tomilho por cima.

Tempere com um pouco de sal e pimenta, regue com um fio de azeite e disponha o vinho à volta, sobre a mistura das cebolas.

Deixe repousar durante 30 minutos.

Entretanto, aqueça o forno a 180 °C.

Leve o peixe ao forno, deixe assar durante 40 minutos.

Sirva com salada e batatinhas assadas.