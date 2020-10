Canelés de Bordéus, os bolinhos de massa fofa

Preparação

Coloque o leite juntamente com a baunilha, a manteiga e o rum num tacho e leve ao lume até ferver.

Quando ferver, retire do lume e reserve até arrefecer.

Num recipiente, coloque o ovo, as gemas e o açúcar. Bata um pouco até obter um creme.

Adicione a farinha e misture até incorporar.

Adicione o leite, aos poucos, sem parar de mexer.

Cubra o recipiente com película aderente e reserve no frio durante, pelo menos, 24 horas, sendo que pode repousar por até dois dias.

Durante o tempo de repouso, misture a massa por umas três a quatro vezes.

Passado o tempo de repouso, unte dez formas para canelés com manteiga derretida, ajudando-se de um pincel.

Coloque as formas num tabuleiro e leve ao congelador durante cerca de 15 minutos.

Entretanto, pré-aqueça o forno nos 225 ºC.

Retire o recipiente com a massa do frigorífico e distribua-a pelas formas, enchendo praticamente até ao limite.

Leve o tabuleiro com os canelés ao forno durante 15 minutos.

Sem retirar os canelés do forno, reduza a temperatura para os 175 ºC e deixe por mais uma hora.

É normal os canelés ficarem com um tom dourado e que pareçam ligeiramente queimados. Contudo, se começarem a ficar demasiado escuros, recomendo que reduza um pouco a temperatura do forno ou que os cubra com uma folha de papel alumínio.

Retire os canelés do forno e desenforme-os ainda quentes. Deixe arrefecer em cima de uma rede.

O resultado final deverá ser uns canelés dourados e crocantes no exterior, mas com um interior cremoso, que faça recordar o pudim, com alvéolos.

Notas: foi usado rum dourado e formas metálicas. Existem também em silicone, mas o resultado final não são uns canelés tão crocantes como ficam nas formas de metal. No caso vertente o forno, contou com ventilação. Caso o seu não tenha, aumente 10 ºC. Caso o seu forno demore mais tempo a atingir a temperatura programada, deixe, enquanto aquece, as formas untadas no congelador e a massa no frigorífico.