Bolo de tangerina

Preparação

Untar uma forma com óleo de coco e forrar o fundo com papel vegetal também untado (ex. uma forma de bolo inglês).

Pré-aquecer o forno a 175 °C.

Bater o açúcar com o óleo de coco e a essência de baunilha.

Juntar o leite de coco e o sumo de tangerina.

Misturar os restantes ingredientes. Levar ao forno durante 30 minutos.

Deixar arrefecer e desenformar.