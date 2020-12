Bolo de noz com especiarias e caramelo salgado

Preparação





Tempo de preparação: 40 minutos



Aqueça o forno a 180 ºC.

Unte uma forma de 22 cm, com manteiga e forre com papel vegetal.

Numa tigela, bata a manteiga com o Açúcar Moreno Intenso Sidul, até que fique cremoso, adicione os ovos, um a um, batendo sempre muito bem, junte a farinha, o fermento e as especiarias e continue a bater bem.

Por fim, junte o leite quente e metade das nozes pecan picadas grosseiramente e envolva.

Verta a massa para a forma e leve ao forno durante 35 minutos, ou até que fique cozido. Retire do forno, desenforme e reserve.

Caramelo: leve um tacho a lume médio com o Açúcar Mascavado Sidul e a água e deixe caramelizar. Retire do lume, adicione as natas, a flor de sal e mexa.

Decore o bolo com as restantes nozes, regue com o caramelo e sirva.

Mais receitas para um doce Natal com a Sidul AQUI