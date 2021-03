Bolo de ananás caramelizado e coco

Preparação

Carpaccio de ananás: levar ao lume os ingredientes, com exceção do ananás, deixar reduzir o preparado a 50%, e deixar arrefecer. Assim que estiver frio, adicionar o ananás e deixar nessa calda pelo menos quatro horas.

Bolo de ananás: levar ao lume 150 g de açúcar juntamente com 50 g de água e uma pitada de flor de sal até formar caramelo. Em seguida, barrar um tabuleiro com esse caramelo e forrar a base com o ananás cortado em rodelas finas.

Bater as gemas com o restante açúcar (reservar as claras) até formar um preparado esbranquiçado, juntar a calda do carpaccio, a farinha peneirada e o fermento, e envolver tudo. Por fim, adicionar as claras em castelo, envolver bem, colocar o preparado no tabuleiro e levar ao forno a 170 ºC durante aproximadamente 45 minutos.

Chocolate: derreter o chocolate em banho-maria, adicionar as natas levantadas, envolver tudo e reservar num saco pasteleiro.

Coco: partir o coco, reservar a água, fazer algumas lâminas e triturar o restante coco.

Ao empratar, colocar parte do coco ralado na base do prato, regar o bolo de ananás com a água de coco e dispor as lâminas do coco no prato. Terminar com um gelado de coco.