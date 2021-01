Bolachas crocantes de tomate seco e cebolinho

Preparação

Colocar todos os ingredientes numa taça, à exceção da flor de sal. Amassar até obter uma massa lisa.

Formar uma bola com a massa. Tapar e deixar a levedar durante cerca de uma hora.

Estender a massa, com a ajuda de um rolo, em cima de um tapete de silicone, de modo a obter um retângulo. A massa deve ficar fina.

Picar a massa com um garfo. Pincelar com água e polvilhar com flor de sal a gosto. Cortar a massa em pequenos quadrados ou com outro formato desejado.

Colocar o tapete com a massa cortada num tabuleiro de forno.

Levar ao forno pré-aquecido a 220 ºC, entre 12 e 15 minutos, ou até as bolachas estarem crocantes.

Se necessário, depois de desligado, deixar as bolachas dentro do forno mais algum tempo.