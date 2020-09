As melhores panquecas de sempre

Preparação

Fazer o buttermilk: num copo medidor, juntar o leite com o sumo de limão e deixar repousar dez minutos.

Para as panquecas: numa taça, bater os ovos com o leite condensado e a manteiga sem sal quase derretida. Juntar a farinha e misturar, alternar com o buttermilk, até ficar uma massa homogénea. Misturar o bicarbonato de sódio.

Aquecer uma frigideira antiaderente em lume médio, untar com manteiga sem sal. Verter uma concha (de sopa) cheia de massa e deixar cozinhar uns minutos até alourar de ambos os lados.

Repetir até terminar a massa.

Servir as panquecas ainda quentes.