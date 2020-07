Almôndegas de lentilhas com cogumelos e nozes de macadâmia

Preparação

Coloque as lentilhas e o caldo de legumes numa panela pequena sob lume forte. Após levantar fervura deixe cozinhar durante 15 a 20 minutos (as lentilhas devem ficar cozidas mas não desfeitas)

Coloque as lentilhas cozidas, a cebola, o dente de alho, os cogumelos, as nozes, o pão ralado e as ervas secas no processador de alimentos. Pulse algumas vezes para picar e misturar. Junte o ovo e tempere com sal e pimenta preta moída na hora. Pulse mais algumas vezes para misturar.

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal e pincele-o com azeite.

Retire pequenas porções da mistura de lentilhas e forme bolas (esta quantidade dá para cerca de 12 bolas do tamanho de uma bola de golfe). Coloque-as no tabuleiro forrado e pincele cada uma com azeite. Coza no forno pré-aquecido durante 30 minutos.

Enquanto as almôndegas de lentilhas estão no forno, faça o molho de tomate. Num tacho, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho, até ficarem translúcidos. Junte o vinho branco e deixe evaporar. Adicione o tomate pelado, incluindo o sumo, o louro e o tomilho e tempere com sal e pimenta preta moída na hora. Tape e deixe cozinhar durante 20 minutos em lume brando.

Cozinhe o esparguete, ou outra massa que queira usar, de acordo com as instruções da embalagem. Sirva as almôndegas de lentilhas com o molho de tomate e o esparguete.