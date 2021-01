“Esta pode ser aquela oportunidade de se tornar finalmente num mestre da culinária, aprendendo a cozinhar ou fazendo um upgrade nos cozinhados”. Com estas palavras, a equipa da Academia Time Out lança o desafio à participação nos workshops online que preparou para os últimos dias de janeiro.

Os interessados, após inscrição nos workshops, recebem a lista de ingredientes que precisam para participar. “No dia do workshop, basta ligar-se ao Zoom e cozinhar, acompanhado do chefe de cozinha Miguel Mesquita”, informa a Academia Time Out.

Os workshops orçam os 30,00 euros por ligação (“Cozinhas do Mundo”) e 25,00 euros (“Masterkids”), também por ligação.

No sábado, 30 de janeiro (13h00), decorre o workshop “Cozinhas do Mundo: Japão”, com aprendizagem de um Yakitori (frango grelhado) e Okonomiyaki, uma espécie de panqueca japonesa.

Ainda no mesmo sábado, às 19h00, o workshop online “Cozinhas do Mundo: Índia”, convida os participantes a prepararem duas receitas: Naan e Murgh makhani (Butter chicken).

Por seu turno, o workshop online “Cozinha Vegetariana”, no domingo, 31 de janeiro (13h00), conta com o chefe de cozinha Miguel Mesquita a desafiar os participantes na confeção de uma Tiborna vegetariana e um caril japonês de legumes.

Finalmente, ainda a 31 de janeiro, o workshop online “Masterkids: Muffins salgados e doces” (16h00) propõe-se juntar os pequenos chefes de cozinha em torno de receitas de Muffins de queijo e fiambre e Muffins de limão e frutos do bosque.

Mais informações em academia@timeoutmarket.com