Através de ilustrações alusivas às indumentárias tradicionais usadas pelas mulheres nas festividades culturais destas três regiões portuguesas, Ferreira criou, para o período estival, uma coleção intitulada “Trajes de Portugal”, disponível com as referências Ferreira Ruby, Branco e Tawny.

As novas embalagens “agraciam estes símbolos genuínos que tão bem preservam as alegorias locais. São exemplos a abundante utilização do ouro nos trajes do Norte e as sete saias nazarenas que as mulheres usavam para contar as ondas do mar, enquanto esperavam que os maridos e filhos pescadores chegassem a terra”, sublinha a marca em comunicado.

Ainda de acordo com a Ferreira, a coleção “Trajes de Portugal” vem “recordar-nos de uma parte muito significativa da tradição cultural portuguesa, os trajes típicos, ajudando na criação de memória sobre os mesmos e dando-os a conhecer às gerações mais jovens”.