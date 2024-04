De forma a não deixar passar a data em branco e proporcionar a todas a mamãs um miminho naquele que é o seu dia, o Uber Eats lançou uma campanha muito especial de Dia da Mãe.

Até dia 5 de maio, a plataforma criou uma categoria dedicada às mães e onde é possível encontrar diferentes propostas de presentes. A melhor parte? É que todos os filhos e papás que fizerem as suas encomendam vão ter direito a 10% de desconto - ou 20% para membros Uber One - em diferentes produtos.

A campanha de Dia da Mãe destaca-se pela sua oferta diversificada de presentes que se adaptam às futuras mamãs (com produtos de cuidados para grávida ou artigos para bebé), às recém-mamãs (com produtos pós-parto, para o cuidado do bebé ou de puericultura) ou às mamãs com filhos de diferentes idades (com flores, livros ou produtos de beleza).

Para além dos presentes, a aplicação de entregas ao domicílio tem ainda a decorrer uma campanha que lhe permite desfrutar de alguns dos seus restaurantes favoritos no conforto da sua casa. Sushi Café, Grupo Olivier, Honest Greens, Grupo Amélia e Nicolau, Sacolinha ou Gleba são alguns dos estabelecimentos aderentes e que, até dia 5 de maio, vão estar com preços especiais.

Para aceder à promoção, basta carregar no banner da campanha, escolher e selecionar o item pretendido.