Em 2017 a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) publicou os resultados do mapeamento que fazia ao planeta há uma década. No compito final, o satélite Landsat 8 devolveu aos investigadores dados sobre a área, à escala global, sujeita a exploração agricultura, não incluindo aqui exploração florestal.

Contas feitas, 1,87 mil milhões de hectares estavam afetos à agricultura, estimando-se que numa lógica de produção racional cada hectare alimentasse quatro pessoas (para uma população de 7,6 mil milhões de indivíduos).

Contudo, a produtividade varia muito de continente para continente e, nestes, de país para país. Nos dados apurados, a Índia, com 179,8 milhões de hectares liderava em área cultivada. Logo após o subcontinente indiano, os Estados Unidos da América apresentavam a segunda maior área entregue à agricultura, com 167,8 milhões de hectares, seguindo-se a China com 165,2 milhões de hectares e a Rússia, com 155,8 milhões.

Atentos ao impacto da agricultura em diferentes regiões, os promotores do projeto Daily Overview rastreiam o planeta, capturando imagens aéreas em todos os continentes.

Este é um projeto que se inspira na sensação que os astronautas experienciam quando, em órbita terrestre, olham para o nosso planeta no seu contexto cósmico. Designa-se Overview Effect e foi relatado e experienciado pelos poucos homens e mulheres que superaram a barreira da atmosfera terrestre. Narram uma nova consciência sobre o nosso planeta comum. Vêem-lhe a fragilidade suspensa no vazio.

Um dos aspetos salientados pelo projeto norte-americano é a geometria das cidades, na sua relação com o campo e o alerta para a sobre-exploração de algumas culturas, como a destinada à produção de óleo de palma, responsável pelo abate anual de milhões de hectares de florestas tropicais.

O projeto é conduzido por três sócios que recorrem a imagens captadas por entidades como a NASA, DigitalGlobe, Nearmap ou Alexspace.

Os interessados podem adquirir imagens impressas destes olhares sobre a nossa casa comum, a Terra.