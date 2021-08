Na Quinta da Côrte, durante as vindimas, que irão decorrer na primeira quinzena de setembro, o dia começa bem cedo e depois de um pequeno-almoço de boas-vindas, os visitantes são convidados a juntarem-se aos trabalhadores na vinha para o corte das uvas, entre elas as castas Touriga Franca e Touriga Nacional, mas antes de “pôr mãos à obra” é feita uma explicação de como o corte deve ser realizado.

Após uma manhã intensa, com o corte das uvas, seleção minuciosa das mesmas, convívio com os vindimadores e suas histórias segue-se a famosa lagarada: enquanto se pisa a uva nos lagares não faltará música nem animação ao ritmo da concertina e vozes dos participantes.

Altura para descansar e desfrutar de um almoço ao ar livre com vista para as vinhas. Sob o conceito “farm to table” chegarão à mesa iguarias confecionadas com produtos das hortas e pomares da Quinta da Côrte.

Para quem pretender estender a experiência, poderá ficar hospedado na Quinta e usufruir de todos os restantes serviços, como por exemplo, descomprimir ao final de um dia bem preenchido, com um mergulho na piscina e apreciar a paisagem do Cima Corgo.

A experiência orça os 90 euros (sem hospedagem).

As reservas fazem-se através do e-mail enoturismo.reservas@quintadacorte.com