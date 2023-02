Situada na Rua Dom Luís I, na capital, na TGB a carne, 100% de bovino e marinada em cerveja, é grelhada no momento. Os hambúrgueres são ainda acompanhados por um pão fofo de fórmula exclusiva e patenteada.

Do tradicional cheeseburger, ao BLT com bacon, ao 50 Shades, são diversas as variedades de hambúrgueres que é possível escolher, sendo que os clássicos têm ainda a opção de serem pedidos no tamanho XL, com 300 gramas de carne ao contrário dos tradicionais 150 gramas. Mas os vegetarianos e vegans não ficam de fora, tendo à disposição o TGV Burger e o VBBQ Burger, com carne e bacon vegetais, bem como o Crunchy ChickenLess, que tal como o nome indica, parece frango, mas não é. Os preços variam dos hambúrgueres variam dos 4,90 aos 10 euros.

Para além de hambúrgueres, na The Good Burguer há também saladas e aperitivos, como batatas fritas tradicionais ou doces, aros de cebola, nachos e até asinhas de frango.

Restalia

Todos estes pratos podem ser acompanhados pela caneca gelada de cerveja ao estilo 100 Montaditos.

Em outubro do ano passado, a marca ganhou também um outro ponto de venda, no Atrium Saldanha, numa loja bi-conceito, que junta no mesmo espaço as marcas TGB e Panther Organic Coffee.

Estas novas aberturas são parte do plano de expansão da empresa espanhola que prevê chegar às cem lojas até 2025 e tornar Portugal o primeiro mercado internacional com a representação de todas as suas cinco insígnias.

Até ao momento, Portugal conta já com a presença das marcas 100 Montaditos, The Good Burguer, Pepe Taco e Panther Organic Coffee.