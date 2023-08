Imagine este cenário: uma piscina infinita, vista para a serra, para o mar e para os campos de golfe e uma esplanada com ambiente descontraído. É este o resumo do Terraço, o restaurante do The Oitavos, onde pode aproveitar a oferta gastronómica assim como a sua carta de cocktails.

O restaurante encontra-se apenas aberto nos meses de verão, entre as 12h e as 19h, e sujeito a marcação prévia.

O menu dispõe de uma seleção de pratos inspirados na cozinha portuguesa e mediterrânica, os quais se dividem em opções no pão, para partilhar, saladas, massas, pratos do atlântico, do talho, e para terminar, quatro sobremesas.

No pão, com três opções, há panini de tomate e mozarela di búfala, azeite e manjericão (15€), cachorro de salsicha bockwurst, guacamole, creme fraiche, couve roxa e emmental (15€), e um clássico, prego no lombo (17€).

Para partilhar, são sete as variedades, de onde se destaca o camarão tigre grande aberto, frito ao alho e malagueta (18€, 3 peças) ou o recheio de sapateira e tostas (16€). A pensar nos que não dispensam opções mais saudáveis, o menu dispõe de um quarteto de saladas a partir de 12€.

Do mar para a mesa, há filetes crocantes com ervas frescas, molho de tartaró e arroz de tomate (45€), arroz de lavagante azul (130€ para duas a três pessoas), filetes de peixe do dia a portuguesa, arroz de tomate (22€) ou polvo a la plancha com legumes grelhados (24€).

Para os fãs de carne, a secção “do talho” apresenta bife tártaro do lombo (24€), bife do lombo no prato (32€) ou hambúrguer no prato (16€). Ainda na carta, está presente a famosa e tradicional ‘“spaghetti” a bolognesa’ (14€).

Terraço no The Oitavos Morada: Rua de Oitavos, Quinta da Marinha, 2750-374 Cascais Contactos: e-mail ipsyon@theoitavos.com Tlm: +351 214 860 022.

Para terminar com uma guloseima, há três para além da fruta da época (5€): mousse de manga e maracujá sobre sablé (8€), gelado de baunilha em macaron de chocolate (6€) e ainda uma bola de gelado/sorvete, servida em copo de vidro ou em cone de waffles (3,5€).

Para além da oferta gastronómica, o Terraço tem lista variada de bebidas e cocktails, ideais para os fins de tarde.