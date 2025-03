A boa vizinhança e o gosto comum pela cozinha asiática levou Maurício Vale, à frente do SOI, a desafiar Lucas Azevedo, do Ryoshi, para um jantar a quatro mãos que fará a ponte entre duas visões que celebram a essência da comida na sua forma mais pura e instintiva. De um lado, a cozinha japonesa do dia a dia; do outro; a street food.

A poucos metros de distância um do outro no Cais do Sodré— o Soi está na rua da Moeda; o Ryoshi está na rua da Boavista —, é mais aquilo que os une do que aquilo que os separa, pelo que os dois chefs decidiram em boa hora somar esforços, técnicas e criatividade num jantar a quatro mãos que poderá também ser entendido como um casamento improvável — mas com tudo para dar certo — entre o rigor

e a precisão da cozinha japonesa e a espontaneidade e a rebeldia da street food asiática.

Mais do que uma colaboração, os dois chefs entendem esta parceria como um manifesto, um diálogo entre duas visões que visam celebrar a essência da comida na sua forma mais pura e instintiva.

Recordemos que no SOI, a cozinha asiática de rua é elevada a um outro patamar gastronómico pela sua reinterpretação e execução, respeitando as tradições, mas sem perder a alma vibrante dos mercados de rua.

Já no Ryoshi, a base é uma cozinha japonesa de conforto, confecionada com produtos sazonais, mas onde se brinca igualmente com interpretações contemporâneas e acessíveis.

Deste encontro de cozinhas e formas de estar vão nascer pratos que unem a precisão japonesa (muito presente nos cortes, na cura, no equilíbrio e no sexto sentido, o umami) com elementos de fusão como a

defumação, os caldos intensos, as marinadas profundas e as fermentações que criam camadas de sabor, mais caros à street food.

Sempre sem nunca esquecer um princípio que é caro a ambos: o respeito pelo produto, o que se traduzirá no compromisso de aproveitamento total.

Marcado para o dia 3 de abril, quinta-feira, com início às 20:00 no SOI, o menu, pensado para ser partilhado (50€ + bebidas), promete desde logo uma forte experiência sensorial, com explosão de sabores, em que cada momento terá uma estória e uma razão de ser no todo.

Como aperitivo (otoshi), pode contar com Coração de Alface Porco Miang Kham (SOI) e Ebi Tost com Bisque de Carabineiro (Ryoshi). O jantar seguirá com Kare Pan (Ryoshi) e Moo ping, Porco vermelho, Ostra e Chilli Oil (SOI).

Como pratos principais, os chefs aposta no Panang Curry: camarão de casca mole na robata, caril panang (SOI) e Maguro Kamayaki (aba de atum) Onigiri Yaki Chazuke (Ryoshi).

A sobremesa será elaborada por ambos os chefs e promete: Gelado (magnun) de kimchi com framboesa e chocolate branco, coco torrado e picles de kiwi.

No dia 28 de abril, e aproveitando que o Ryoshi está a comemorar o seu primeiro ano de vida, será a vez de Lucas Azevedo receber Maurício Vale para um segundo jantar a quatro mãos.

"Com um pé no passado e outro no futuro, este jantar celebra a técnica, a tradição e a ousadia: a

cozinha mais clássica e a street food, com a sua rebeldia, encontram-se para criar algo inesperado", comenta, em comunicado, o chef Maurício Vale.