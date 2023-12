Quais são as melhores cervejas artesanais portuguesas? Concurso consagrou as vencedoras

As mais de cem cervejas inscritas no concurso “Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2023” foram previamente avaliadas em prova cega por juízes certificados, beer sommeliers, analistas sensoriais e cervejeiros profissionais.

Desta forma, a 16 de dezembro foram anunciados os vencedores. Na vertente das Cervejas Caseiras e na categoria Lager sagrou-se vencedora a cerveja "De Praga Até Nelson", uma Mixed-Style Beer elaborada por Pedro Reis. Na categoria Ale o prémio coube à "Kuad", uma cerveja estilo Belgian Dark Strong Ale produzida por Pedro Cunha. No que toca à categoria Experimental a “Nilton’s Tavern Christmas Beer", de Nilton Nóbrega, arrecadou o prémio. Finalmente, na categoria Especial Imperial Stout, a "Pandemik", do já galardoado Pedro Cunha, conquistou o título.

O prémio para cada um destes cervejeiros será poderem repercutir, durante 2024, cada uma das receitas vencedoras nas instalações de reconhecidas marcas de cerveja artesanal portuguesas, nomeadamente nas instalações da Fermentage, BeerHouse Funchal, The Browers Company e Lupum.

Na vertente das Cervejas Artesanais em comercialização durante o ano de 2023, houve várias marcas no pódio, nomeadamente a Bah, a Dois Corvos, a FdS Beer, a Fermentage, a Pobeira, a Quinta do Portal e a Senescal. Obrigado a todas por terem concorrido. As vencedoras nas respetivas categorias foram: Categoria Lager - "Prata" da Dois Corvos; categoria Ale - "Catharina Sour Maracujá" da Bah.

Na nova categoria Wood, que pretende destacar cervejas que foram maturadas em barricas de madeira ou que, durante a sua elaboração, utilizaram madeira (como por exemplo, em chips), o primeiro lugar coube à Dois Corvos e à "Murder in Porto", uma Imperial Stout envelhecida em barricas de vinho do Porto, cerveja que foi também considerada a melhor do concurso e, consequentemente, a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2023.

Para além da comunicação dos vencedores, entrega de prémios, certificados e troféus, o evento do passado sábado foi também uma ocasião de promoção da cultura cervejeira nacional. Decorreram palestras, um quiz cervejeiro, o sorteio de um equipamento cervejeiro, a música dos Candonga.

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é um evento certificado pelo Beer Judge Certification Program, organização mundial de juízes de cerveja, criada em 1985, presente em mais de 50 países. Além de constituir um momento anual de confraternização da comunidade cervejeira nacional, o CNCCA é também uma oportunidade para os cervejeiros, sejam eles amadores ou profissionais, pegarem nas suas panelas e darem azo a experimentações e demonstrações da sua qualidade e mestria. "O concurso tem sido uma oportunidade de alavancagem para projetos novos, incentivando-os a saírem da garagem de casa e a tornarem-se num negócio e na próxima marca de cerveja artesanal em destaque nas melhores lojas de cerveja artesanal de Portugal", sublinha a organização.