A nova queijaria lisboeta tem mais de 300 queijos nacionais e internacionais

A Queijaria do Monte abriu uma nova loja, em Alvalade, mais precisamente no número 1E da Rua Luís Augusto Palmeirim. Este projeto, liderado por Diana Mello, que tem já um espaço no Monte Estoril, apresenta-se como uma boutique de queijos artesanais, nacionais e internacionais.

Diana Mello e o marido, Tiago Pinto Carneiro, apaixonados por queijo e vinho, tiveram a ideia de criar este projeto no ano de 2021, e, na altura, convidaram um casal amigo, Duarte da Conceição e Ana da Conceição, para se juntar ao negócio. Em junho desse mesmo ano, abriram a primeira loja da Queijaria do Monte, situada no Monte Estoril, um local que, segundo os proprietários, tinha pouca oferta deste tipo de produtos gourmet. Este ano, decidiram expandir o negócio e abrir um novo espaço, desta vez no centro da capital portuguesa.

A Queijaria do Monte oferece um portefólio com mais de 300 referências de queijos, de várias curas, variando em loja entre 70 a 150, dependendo da época do ano, de maneira a garantir uma oferta sempre diversificada e fresca. As lojas dispõem de uma seleção de queijos portugueses, e também de outros países, como é o caso de Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Holanda, Itália, Bélgica, entre outros.

Comté (36 meses), Brie de Meaux com Trufa, Pouligny, Valencay, Bouyguette, Selle sur Chere, Sein de Nounou, XV Pic du Blancs, Chevrot, Crottin, Parmigiano Reggiano DOP, Gorgonzola, Roquefort, Tourmalet Petit, e Gouda com mais de mil dias de cura, são alguns dos queijos disponíveis nesta boutique. Sempre que possível, a equipa do projeto seleciona produtos com alguns fatores distintivos, nomeadamente pastas de leite cru, AOP, DOC, DOP, IGP ou PDO, e que sejam oriundos de produtores mais pequenos. Tanto no espaço do Monte Estoril, como em Alvalade, a equipa da Queijaria do Monte recebe, semanalmente, aproximadamente 300 quilos de queijo e, alguns dos que são servidos em loja, apresentam mais de dois ou três anos de maturação.

“Escolhemos Alvalade para a nossa nova residência, e queremos que este bairro seja o novo destino gastronómico para os apaixonados por queijo, tal como nós, e que entre na rota dos que não dispensam este género de produtos mais gourmet”, afirma Diana Mello, cofundadora e CEO da Queijaria do Monte. “Nas nossas lojas só disponibilizamos produtos que nós mesmos temos em casa ou que já experimentámos. O nosso intuito é que a experiência em ambas as lojas seja semelhante, com o mesmo padrão de formato e produtos, para que exista uma coerência do que a marca representa”, acrescenta a responsável.

A Queijaria do Monte, cujo conceito gira em volta do queijo, oferece ainda um leque de outros produtos que casam com a “estrela” do negócio. Dos vinhos às compotas, passando pelos enchidos, manteigas, mostardas, tostas, foie gras, bolachas ou mesmo pelos utensílios para preparar o queijo, não faltam opções para os amantes destas iguarias. Além de poderem comprar todos estes produtos em loja, os visitantes podem também pedir uma tábua de queijos e um vinho para harmonizar, por exemplo, para saborear dentro ou fora da loja, na esplanada, ou mesmo pedir para takeaway. A Queijaria do Monte faz ainda entregas em casa, no centro de Lisboa e na zona de Cascais/Estoril, para compras a partir dos 75 euros efetuadas em loja.

A Queijaria do Monte preparou uma mão cheia de cabazes de Natal, mesmo a tempo da época das festividades. Com uma seleção de produtos artesanais como queijo, vinho, azeite, vinagre, chocolates ou carnes frias, estes cabazes podem ser adaptados de acordo com as preferências de cada cliente. Os valores vão desde os 27 euros aos 89,95 euros.