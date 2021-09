Seja para preparar o organismo para a chegada de uma nova estação ou manter uma boa saúde em geral, fazer um reset é uma das melhores formas de ajudarmos o nosso corpo no processo natural de eliminação de toxinas que vamos acumulando através da alimentação, dos cosméticos e do ambiente que nos rodeia.

Os benefícios são inúmeros; mais energia, melhor digestão e absorção de nutrientes, boa aparência da pele e diminuição de inflamações, entre outros,

É precisamente este o objetivo dos novos Planos Reset Post Holiday Edition do Therapist - um com refeições líquida e sólidas para 3 dias de reset, e outro composto exclusivamente por refeições líquidas -, criados com o intuito de ajudar a desintoxicar o organismo depois das férias.

Para além das refeições desenvolvidas pela chef funcional do Therapist, em parceria com a nutricionista funcional do restaurante, os novos Planos Reset Post Holiday Edition do Therapist incluem um novo e-Book, com dicas e receitas Therapist para desintoxicar o organismo no regresso de férias.

Criado pela chef nutricional do Therapist, o novo e-Book é composto por sete receitas diferentes, uma para cada dia da semana, para inspirar a um estilo de vida ainda mais saudável.

Também disponível a solo na loja online do Therapist (€10), o novo e-Book ensina a fazer pratos deliciosos e saudáveis, entre eles o Esparguete de Courgette com Pesto Reset, o Sumo Reset para o Fígado, e três shots diferentes para promover o bemestar e as plenas funções do nosso organismo neste regresso à cidade.

Plano Reset Post Holiday Edition: 3 Dias de Refeições Detox

Therapist

Um plano reset para potenciar as funções de desintoxicação do organismo. Para além das refeições para três dias de detox, pensadas para dar um refresh através das funções do fígado, rins e pulmões, o novo kit Reset Post Holiday inclui um e-Book com sugestões de refeições para ajudar a desintoxicar o organismo depois das férias.

Plano Reset Post Holiday Edition: 3 Dias de Refeições Detox Líquidas

Therapist

Um plano reset desenvolvido para potenciar as funções de desintoxicação do organismo. Para além das refeições líquidas para três dias de detox, este kit inclui um e-Book com sugestões de refeições para ajudar a desintoxicar o organismo depois das férias.