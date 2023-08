Corria o ano de 1934 quando surgiu à venda um vinho do Porto cujo rótulo tinha três homens sentados à mesa a beber um cálice de vinho do Porto. Eram eles um boticário, um advogado e um juiz. Este retrato faz assim parte do ADN da marca Velhotes, facilmente reconhecível nas prateleiras dos supermercados.

Diz a lenda que tudo começou quando, no século XX, um representante da Calém viajou em trabalho até aos Países Baixos. No regresso trouxe um quadro onde três homens surgiam representados a beber um cálice de vinho do Porto e a pintura serviu de inspiração para a criação do rótulo.

Pela primeira vez desde o início do milénio, a imagem deste vinho do Porto é renovada com o objetivo de manter os consumidores de sempre, mas também alcançar novos públicos. Sem perder a identidade de uma marca que assinala 90 anos no próximo ano. De acordo com o comunicado, trata-se de “uma evolução da imagem atual, não uma revolução, que pretende modernizar a marca, garantir a consistência com o seu tom de comunicação e aumentar destaque em ponto de venda”.

O comunicado assume ainda que a nova imagem “procura preservar o estilo clássico e tradicional de Velhotes sem descurar uma roupagem mais contemporânea, que confere à marca o estatuto de um autêntico ‘vintage moderno’”.

A conceção ficou a cargo da agência Lola-normajean, que introduziu detalhes gráficos, como arabescos e molduras, ilustrações detalhadas, texturas amplas e uma vasta paleta cromática no novo rótulo.

Velhotes Tawny | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 6,19€ Velhotes Ruby | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 6,19€ Velhotes White | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 6,19€ Velhotes White Lágrima | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 7,50€ Velhotes LBV 2017 | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 17€ Velhotes Special Reserve Tawny | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 10€ Velhotes 10 Anos Tawny | P.V.P Recomendado (0,75 ml): 18€

O logo de Velhotes perde as sombras e torna-se mais leve e maior, dando destaque aos três homens que figuram no centro de todas as garrafas.

Além do rótulo, destaque para as barras coloridas na parte inferior das garrafas, usadas para especificar o tipo vinho. Assim, o vermelho cereja está para o Ruby ou o verde está para o Porto Branco, num total de sete referências: Tawny, Ruby, White Lágrima, White, LBV, Special Reserve Tawny e 10 Anos Tawny, sendo que os três últimos pertencem ao segmento mais premium. Nestes, a cor de fundo do rótulo foi alterada para negro de modo a diferenciar a gama.