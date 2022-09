Ao longo de 15 anos, Darren McGrady foi o chef pessoal da Rainha Isabel II, da princesa Diana e dos príncipes William e Harry. McGrady que cozinhou para vários presidentes norte-americanos, entre eles Ronald Reagan, Bill Clinton e George W. Bush é, atualmente, autor e consultor culinário radicado em Dallas, no estado do Texas. Em 2021, no canal de Youtube que gere, o chef apresentou a receita do bolo preferido da monarca que faleceu a 8 de setembro último, aos 96 anos.

De acordo com Darren McGrady, o bolo de chocolate com bolacha conquistou por décadas a afeição de Isabel II que não o dispensava no seu chá da tarde. Uma afeição da monarca pela gulodice que junta chocolate negro, bolachas Rich Tea, manteiga e açúcar granulado e que extravasava os muros do Palácio de Buckingham, em Londres. De acordo com Darren McGrady, supondo que a rainha viajava para o Castelo de Windsor, o bolo seguia num comboio para a nova morada. No já referido vídeo, o chef recorda um episódio ao qual não falta a sua dose de humor, o dia em que se esqueceu de enviar o bolo de chocolate para Windsor, o que o obrigou a uma entrega urgente, em mãos, à boleia de um comboio.

Numa homenagem ao bolo preferido de Isabel II, Maria Aragão, formadora e consultora na área da alimentação 100% vegetal, aceitou o desafio dos seus seguidores no blogue “Omeletas sem ovos - sabores tradicionais veganos” e recriou a gulodice, desta feita numa receita sem ingredientes de origem animal.

Como nos diz Maria Aragão, trata-se de “uma singela homenagem à monarca”, um bolo que junta às bolachas tipo Maria ou digestivas veganas, chocolate de barra culinário vegano, açúcar branco, manteiga vegana amolecida e natas vegetais. Uma receita que pode ser acompanhada na integra aqui.