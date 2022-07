Para Henrique Sá Pessoa, "a Maria de Lourdes Modesto era a nossa Julia Child, foi a madrinha, a rainha da gastronomia portuguesa. Foi sem dúvida uma pessoa que marcou muito a nossa gastronomia, particularmente pela sua obra “Cozinha Tradicional Portuguesa”, que é sem dúvida a nossa bíblia. A Maria de Lourdes Modesto apadrinhou várias gerações de chefs e sempre nos desafiou a reinterpretar a gastronomia portuguesa, respeitando-a", afirmou em declarações ao SAPO Lifestyle.

Sá Pessoa acrescentou ainda que o programa Com Tradição "foi muito inspirado nela e no livro “Cozinha Tradicional Portuguesa” e fico feliz que pude homenageá-la recentemente no Madrid Fusión, onde usei imagens dela a confecionar o seu célebre bacalhau à Brás na entrada da minha apresentação".

"Acho que qualquer chef português tem a Maria de Lourdes Modesto como inspiração. Perdemos uma grande personalidade da nossa cozinha, mas fico feliz por saber que viveu uma vida cheia de pessoas que a admiraram. Deixou um legado que será eterno", concluiu.

Também Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte da gastrónoma portuguesa: "O Presidente da República evoca Maria de Lourdes Modesto, que durante anos se tornou numa figura muito simpática e popular da nossa televisão, através do programa de culinária que apresentava e que, em vários aspetos, era inovador para a época", pode ler-se numa nota no site oficial da Presiência da República.

"Galardoada como Comendadora da Ordem do Mérito em 2004, pelo Presidente Jorge Sampaio, foi também autora e tradutora de livros de referência na arte culinária, recolhendo receitas e inovando noutras. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lembra com saudade esta grande comunicadora, apresentando à família sinceras condolências", conclui a mesma nota.