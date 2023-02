De 20 a 26 de fevereiro, a Alfândega do Porto recebe a Wine Travel Week, um evento inteiramente dedicado à promoção do enoturismo que contará mais de 200 expositores de dez nacionalidades diferentes. A Soito Wines e a Santar Vila Jardim serão os embaixadores do Dão que vão marcar presença no certame internacional, levando os seus programas, roteiros e pacotes disponiveis além fronteiras.

Dias depois é a vez da 19.ª edição da Essência do Vinho chegar ao Palácio de Bolsa, iniciativa que reúne desde 2004 produtores de todas as regiões vinícolas portuguesas. Até 26 de fevereiro, a Sala Dourada do emblemático edifício portuense está exclusivamente reservada aos vinhos do Dão, conhecidos pela sua elegância, finura e mineralidade devido às condições naturais e às castas nativas típicas desta zona do país.

SoitoWines, Allgo, Ex Lusus, Quinta do Covão, Textura Wines, Quinta do Sobral, Adega de Penalva, Quinta do Mondego, Casa da Passarella, Casa Américo, Adega de Mangualde e Quinta da Fata serão os 11 produtores que leverão dezenas de vinhos a provar a curiosos e especialistas.

A Grande Prova de Vinhos do Dão irá decorrer no dia 26 de fevereiro (domingo), pelas 15h30, no Salão Árabe. Comentada pelo crítico António José Lopes e pelo jornalista Luís Costa, esta prova terá como tema “Dão: o field blend de clássicos e vanguardistas” e será uma oportunidade única para conhecer de uma forma mais profunda e informada a história, as características e todas as particularidades dos vinhos da região demarcada que é o berço da Touriga Nacional e do Encruzado.

A Prova Comentada orça os 35 euros por pessoa.