A 14.ª edição da iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência”, apresenta como principal objetivo a promoção de um produto/prato gastronómico tradicional que tem assumido, desde sempre, um caráter de forte atratividade turística para o território. “A lampreia do Rio Minho é um prato icónico da gastronomia do Vale do Minho que, apesar de não agradar a todos, atrai apreciadores de várias localidades, o que acaba por ser ótimo para toda a economia da região, pois quem vem acaba por ter outras experiências no território”, refere o autarca de Melgaço, Manoel Batista.

Lampreia à bordalesa, assada no forno, ensopada no molho do seu próprio sangue e com arroz, recheada, escabeche e ainda sushi, são algumas das variadas propostas que os restaurantes irão apresentar.

Durante este período, às propostas à mesa alia-se um programa cultural que convida à descoberta da riqueza patrimonial e paisagística da região. Neste âmbito, destaque para a iniciativa “A lampreia e as pesqueiras do Rio Minho”. Com os pescadores como guias os participantes poderão vivenciar uma experiência em torno da arte da pesca artesanal nas milenares pesqueiras do rio Minho. Experiência muito focada no “storytelling”, no conhecimento e no saber fazer dos pescadores. Toda a informação sobre o pacote aqui, com as marcações através do e-mail geral@montesdelaboreiro.pt ou telefone 251 466 041.

Em paralelo, decorre a exposição “As artes de pesca nas pesqueiras do Rio Minho”, mostra patente de 23 março a 30 de abril, na Casa da Cultura de Melgaço. A exposição retrata o valor humano, piscícola, cultural e patrimonial do Rio Minho, em particular da arte da pesca, recentemente inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

A iniciativa “Lampreia do Rio Minho - Um Prato de Excelência” é promovida desde 2010, pela ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, pela Confraria da Lampreia do Rio Minho, pelos municípios do Vale do Minho - Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira – e por vários restaurantes aderentes à ação.