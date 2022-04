O Gin de Flor de Cânhamo Benefício arrecadou três medalhas de prata, uma para cada uma das suas variações – Herbal, Estival e Delicado - na 5.ª edição do London Spirits Competition, que decorreu nos dias 23, 24 e 25 de março na capital do Reino Unido.

Com menos de um ano no mercado dos gins, a marca portuguesa de produtos inovadores e sustentáveis participou pela primeira vez no certame, na edição com mais inscrições de sempre, com cerca de 2500 marcas de destilados de mais de 80 países, e naquela que foi a categoria mais concorrida (seguida pelo whiskey e pelo rum), com 771 gins a concurso.

A London Spirits Competition é uma competição internacional de bebidas espirituosas organizada pela Beverage Trade Network, que procura reconhecer, recompensar e ajudar a promover marcas que foram criadas com sucesso para preencher todos os requisitos: qualidade (sabor), valor e embalagem.

O Gin de Flor de Cânhamo Benefício conseguiu uma votação máxima de 85 pontos - numa escala de 0 a 100 pontos -, para a variação Delicado, e 84 pontos, para as versões Estival e Herbal.

O júri é composto por bartenders e compradores de topo, incluindo principais figuras mundiais do setor de hospitalidade e representantes de alguns dos restaurantes, bares e hotéis mais prestigiados do Reino Unido, como o Ritz, Le Manoir, Gleneagles, o Goring, o Connaught e o Claridges.

“Este reconhecimento chega na altura certa, uma vez que estamos neste momento com um processo de internacionalização para vários mercados europeus, designadamente, e em fase avançada, com um distribuidor francês, e conversas a decorrer com players no mercado do Benelux e da Alemanha”, avança Ricardo Nunes, co-fundador d’O Benefício.

A fórmula vencedora do gin d’O Benefício

O Gin de Flor de Cânhamo Benefício estreou-se no mercado em abril do ano passado com três variações – Herbal, Estival e Delicado -, cada uma com a sua personalidade, mas todas com o mesmo ADN, fruto de uma aposta da marca no cânhamo.

“Enquanto matéria-prima, o cânhamo cumpre todas as premissas de sustentabilidade, fruto da sua versatilidade e do baixo impacto ambiental da sua produção”, explica Paulo Fernandes, co-fundador.

Foi num contexto de descoberta e de inovação, assente no modelo de co-criação da marca, que O Benefício estabeleceu uma parceria com a GinT (The Strongest Portuguese Gin) para responder ao desafio e concretizar um produto diferenciador, no qual o cânhamo desempenha o papel de vocalista.

Nasceu assim o Gin de Flor de Cânhamo Benefício, que tem como base o zimbro e uma infusão de dez botânicos, cuja magia é dada pela erva príncipe, cardamomo e gengibre.

“O cânhamo é uma planta curiosa e com sabores muito herbáceos, e o desafio foi encontrar uma forma de o compensar através da frescura e doçura. As notas de prova no nariz e na boca confirmam o Gin de Flor de Cânhamo como um gin da nova era e com uma complexidade intrínseca para que os apreciadores e conhecedores tenham motivo de conversa e desafios na sua degustação.”, descreve Tiago Sanches, da GinT, que é o master distiller do projeto.