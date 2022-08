Estes gelados e doughnuts veganos são portugueses e foram considerados os melhores do mundo

A necessidade aguça o engenho. Este provérbio português resume bem o percurso de Darchite e Jimite Kantelal, os fundadores da Scoop ‘n Dough. O arranque dá-se em 2019 quando Darchite, nutricionista desportivo, no seio de uma família vegetariana, que tinha adotado o veganismo, em 2015, sentiu falta de uma gelataria com alternativas veganas de qualidade. A ele juntou-se Jimite, médico de formação, que é hoje o responsável pelos doughnuts gourmet ao estilo de sobremesas, fofos e húmidos e sem qualquer ingrediente de origem animal.

Doughnut Raspberry & Vanilla. créditos: Divulgação

O ponto de partida acontece com a abertura de uma pequena loja nos Restauradores, em plena Baixa lisboeta. Em apenas 10 meses, já em 2020, um annus horribilis para a restauração, conseguiram a proeza de alcançar o primeiro lugar no ranking dos melhores doughnuts vegan do mundo pela plataforma Happy Cow, a maior e mais reconhecida plataforma mundial para vegetarianos e veganos. Em 2021, arrecadaram ainda o 4.º lugar a nível mundial dos "Best Vegan Spots" dos prémios TripAdvisor Best of the Best.

Mais recentemente, conseguiram que os seus gelados artesanais, alcançassem também o primeiro lugar da lista “The World’s 10 Best Vegan Ice Cream Shops”, da plataforma Happy Cow.

Darchite e Jimite Kantelal, os fundadores da Scoop ‘n Dough. créditos: Divulgação

“Quando abrimos a Scoop ‘n Dough, tínhamos como único objetivo criar doughnuts e gelados veganos de qualidade premium. Receber este prémio com os nossos gelados, dois anos depois de termos conseguido a mesma distinção com os doughnuts, enche-nos de orgulho. Acreditamos que este reconhecimento a nível mundial é um sinal de que este é o caminho a seguir”, referem Darchite e Jimite Kantelal.

Os princípios que traçaram para a Scoop ‘n Dough são simples: apesar de a marca assentar a 100% numa filosofia vegana, querem mostrar que os produtos que desenvolvem diariamente são inclusivos e podem ser apreciados por todos os públicos, sejam ou não veganos. Como? Através da qualidade dos ingredientes, preferencialmente de origem nacional e sazonais.

Gelado Stracciatella. créditos: Divulgação

A procura pela melhor fórmula de cada sabor de gelado é um trabalho contínuo. Darchite levou três anos de estudo autoditada sobre ciência de gelado para conseguir chegar à receita que permitisse que o gelado estilo americano que produzem tivesse a consistência ideal e uma textura cremosa, utilizando a menor quantidade possível de açúcar.

Na loja da Rua de Santo Antão é habitual terem entre 14 a 18 sabores, com opções para todos os palatos: desde os mais cremosos como o Tahiti + Madagascar Vanilla, o Cookie Dough & Brownie, o Raspberry Cheesecake, o Salted Caramel ou o Stracciatella, aos sorbets de limão, de laranja ou o de fruta sazonal. Para quem gosta de sabores mais intensos, há opções como o Coffee, com um sabor mais amargo, ideal para os verdadeiros apreciadores, ou o Black Sesame.

Os gelados vendem-se em copo ou cone (também de bolacha vegan), estando disponíveis três tamanhos: uma bola (3,80€), duas bolas (5,30€) e três bolas (6,50€).

Já a montra dos doughnuts chega a ter cerca de uma dúzia de sabores disponíveis, com destaque para o Original (2,80€), o Alfarroba + Doce de Leite (5,80€), o Tiramisu (6,50€) ou o Raspberry & Vanilla (4,90€). É frequente Jimite criar edições especiais, trabalhando produtos sazonais específicos, como é o caso do figo pingo de mel no recém-regressado Wine & Figs (6,70 €), ou até mesmo alusivos a efemérides festivas.

Ice Cream Sandwich. créditos: Divulgação

Aproveitando as estrelas da casa, Scoop ‘n Dough juntou-as na sua Ice Cream Sandwich (6,00€), que consiste num doughnut aberto e recheado com uma bola de gelado, ou no Doughnut Waffle (7,50€), também servido com gelado. Uma espécie de dois em um da marca.

Nas bebidas, o menu apresenta algumas opções de cafetaria que vão desde o mais tradicional latte ou cappuccino - todas feitas com bebida vegetal de aveia - às especialidades com gelado como o affogato ou até um milkshake cremoso feito com gelados da marca.

Scoop ‘n Dough Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 78, Lisboa Horário: Segunda a quinta 11h00 às 20h00 Sexta a domingo 11h às 22h00 Email: geral@scoopndough.pt

A Scoop ‘n Dough neste momento funciona com um horário de verão, todos os dias das 11h00 às 23h00, em modo take away ou esplanada. Tanto os doughnuts como os gelados (packs de 480ml, 12€) estão disponíveis para encomenda no site e levantamento na loja.

A expansão está para breve, com a intenção de abrir uma segunda loja em Cascais. Com esta abertura os irmãos pretendem assumir um verdadeiro bistro de gelados e doughnuts.

Darchite e Jimite Kantelal são ainda responsáveis pela empresa, EverVegan, de distribuição alimentar de ingredientes vegan. A título de curiosidade, tornaram-se nos primeiros importadores de uma marca específica de leite de coco produzida na Tailândia, o único que é 100% leite de coco, sem adição de água e com uma política de marca justa e sustentável.