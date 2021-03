Todos os anos a história repete-se: chegam as épocas festivas e aproveitamos para comer as mais diversas iguarias. E depois vem a tentativa de fechar a boca.

Querendo cortar com este ciclo vicioso, a Urban Foods, empresa portuguesa de snacks, quer transformar a forma como nos relacionamos com a comida, promovendo uma relação mais saudável com os snacks. O lema da empresa é encontrar um equilíbrio entre ingredientes bons mas com sabor e crocância, onde todos os produtos são 100% constituídos por ingredientes naturais, vegan, sem conservantes, sem trigo e sem glúten.

Com a chegada da Páscoa, a Urban Foods decidiu reinventar um dos best sellers - amendoins caramelizados com sementes de sésamo - mas adaptados a esta época festiva e em vez de amendoins temos amêndoas. As Caramel Almonds são uma edição especial de Páscoa, com unidades limitadas e disponíveis em exclusivo na loja online da marca. Os portes são gratuitos em Portugal Continental.

Para Marta Lousada, co-fundadora da marca, este lançamento significa que "ouvimos os nossos clientes e as suas necessidades de gula, e que fazemos questão que participem na criação de novas guloseimas" uma vez que "ingredientes bons e saudáveis não são sinónimo de comida sem sabor e sem graça".