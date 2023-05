O Concurso de Vinhos do Douro Superior, que decorreu no âmbito do Festival do Vinho do Douro Superior entre 26 e 28 de maio em Vila Nova de Foz Côa, elegeu os melhores vinhos nas categorias de vinhos brancos, vinhos tintos e vinhos do Porto, entre 200 vinhos em competição. Terras do Grifo Vinhas Velhas 2018 (brancos), Avô Escrivão Grande Reserva 2019 (tintos) e Quinta de Ervamoira Vintage 2020 (vinhos do Porto) foram os eleitos que se destacaram nas respetivas categorias.

Para além dos três vinhos vencedores foram, ainda, anunciadas 63 medalhas, 19 na categoria de brancos (seis Ouro e 13 Prata), 37 na categoria de tintos (12 Ouro e 25 Prata) e sete na categoria de vinho do Porto (dois Ouro e cinco Prata).

“A edição deste ano do Festival do Vinho do Douro Superior alcançou um número recorde de visitantes, com cerca de 7500 pessoas apesar da chuva e do final do campeonato de futebol", segundo João Geirinhas, diretor do Festival e diretor de negócio da revista "Grandes Escolhas”.

Os interessados encontram abaixo a lista com todos os vencedores do concurso:

Prémio Melhores Vinhos

Terras do Grifo Vinhas Velhas 2018 (Rozès)

Avô Escrivão Grande Reserva 2019 (Vinilourenço)

Quinta de Ervamoira Vintage 2020 (Adriano Ramos Pinto)

VINHOS BRANCOS

Medalhas de Ouro

Crasto Superior 2021 (Quinta do Crasto)

Dona Berta Curtimenta Reserva 2020 (H. & F. Verdelho - Dona Berta)

Kaputt (Barão de Vilar)

Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2020 (Quinta Vale d’Aldeia)

Soulmate Grande Reserva 2018 (Cortes do Tua Wines)

Vineadouro Special Edition 2021 (Vineadouro)

Medalhas de Prata

Altitude by Duorum 2022 (Duorum Vinhos)

Colinas do Douro Reserva 2021 (Colinas do Douro)

Couquinho 1º Ensaio 2020 (Quinta do Couquinho)

Duvalley Reserva 2021 (Sociedade Agrícola Castro de Pena Alba)

Pai Horácio Grande Reserva 2021 (Vinilourenço)

Quinta da Bulfata 2020 (Quinta da Bulfata)

Quinta da Pedra Escrita 2021 (Rui Roboredo Madeira Vinhos)

Quinta da Silveira Reserva 2018 (Sociedade Agrícola Vale da Vilariça)

Quinta da Terrincha Reserva 2020 (Quinta da Terrincha)

Rebelo Afonso Reserva 2021 (Casa Rebelo Afonso)

Restrito Reserva 2021 (Restrito)

Souza Dias Moscatel do Douro 2006 (Caves da Quinta do Pocinho)

Valle do Nídeo 2022 (Miguel Abrantes)

VINHOS TINTOS

Medalhas de Ouro

Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2019 (Sogrape Vinhos)

Castello D'Alba Limited Edition 2020 (Rui Roboredo Madeira Vinhos)

Cortes do Reguengo Premium 2018 (Vinaze - Quinta do Reguengo)

Cortes do Tua Reserva 2020 (Gerações de Xisto)

Crasto Superior Syrah 2020 (Quinta do Crasto)

Duas Quintas Reserva 2015 (Adriano Ramos Pinto)

Duorum Reserva 2019 (Duorum Vinhos)

Grandes Quintas Reserva 2017 (Casa D'Arrochella)

Quinta da Touriga Chã 2020 (Jorge Rosas)

Quinta do Vesúvio 2020 (Symington Family Estates)

Selores Premium 2018 (Viniselores)

Vales Dona Amélia 2018 (Gerações de Xisto)

Medalhas de Prata

Arribas do Côa Reserva 2018 (Sotero Ferreira - Arribas do Côa)

DA Dina Aguiar Grande Reserva 2018 (Adão e Filhos)

Fonte Videira Reserva 2020 (Casa Agricola Quinta dos Lagares)

Gravuras do Côa Grande Reserva 2019 (Mateus & Sequeira Vinhos)

Iter 2019 (Duplo PR - Serviços de Enologia)

Mix Grape Reserva 2019 (Terraloga, Sociedade Agrícola)

Montes Ermos Grande Reserva 2020 (Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta)

Muxagat Vinhas Velhas 2017 (Muxagat)

Palato do Côa Grande Reserva 2017 (5 Bagos)

Quinta da Silveira Grande Escolha 2017 (Sociedade Agrícola Vale da Vilariça)

Quinta da Terrincha 2019 (Quinta da Terrincha)

Quinta das Mós Grande Reserva 2020 (Mikael Monteiro Cabral)

Quinta do Arnozelo Grande Reserva 2018 (Sogevinus Fine Wines)

Quinta do Couquinho Touriga Nacional Reserva 2020 (Quinta do Couquinho)

Quinta dos Romanos Reserva 2010 (Maria Lucinda Todo Bom Damião Cardoso)

Rasga Reserva 2019 (Artur Rodrigues)

Remisi’us Grande Reserva 2020 (Valley & Co.)

Roquette & Cazes 2019 (Roquette & Cazes)

Salgados Reserva 2021 (Mário Salgado e Maria de Lurdes Salgado)

Sebarigos Reserva 2019 (Caves da Quinta do Pocinho)

Vale da Teja Reserva 2019 (Adega Cooperativa do Vale da Teja)

Vale de Pios tinto 2017 (Quinta Vale de Pios)

Vale Marianes Reserva 2018 (Rui Saraiva Caldeira)

Vallado Douro Superior 2020 (Quinta do Vallado)

Vineadouro Vinhas Antigas 2019 (Vineadouro)

VINHOS DO PORTO

Medalhas de Ouro

Amável Costa Tawny 30 anos (Amável Costa)

Burmester Tawny Porto Tordiz 40 anos (Sogevinus Fine Wines)

Medalhas de Prata

Burmester Tawny Porto 20 anos (Sogevinus Fine Wines)

Cockburn's Quinta dos Canais Vintage 2013 (Symington Family Estates)

Duorum LBV 2019 (Duorum Vinhos)

Palmer Vintage 2020 (Barão de Vilar)

Quinta do Grifo Vintage 2017 (Rozès)