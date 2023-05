Os vinhos Discórdia têm origem em uvas colhidas na vinha de 10 hectares da Herdade Vale d’ Évora, situada a poucos quilómetros de Mértola, no Baixo Alentejo. A propriedade de 550 hectares está integrada no Parque Natural do Vale do Guadiana, zona de reserva de caça, povoada de matos mediterrânicos, alguns campos de cereais e significativas zonas de reflorestação com azinheiras, medronheiros e pinheiros.

Plantada em 2009, a vinha tem talhões de quatro castas tintas (Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Syrah) e de três brancas (Arinto, Verdelho e Antão Vaz).

Por estar localizada no semideserto de Mértola, a vinha cresce no limiar da fertilidade - o clima seco e quente e os solos pobres não permitem outra ambição. A equipa da Herdade Vale d´Évora sabe-o com clareza e assume a condição excecional.

Como reconhece o enólogo do projeto, Filipe Sevinate Pinto, estamos perante uma proposta exigente, que obriga a um cuidado redobrado, nomeadamente na vinha: “Na colheita de 2022, mais do que nunca, as idas ao campo foram fundamentais. Foi um ano com alguns episódios de temperaturas altas que provocaram heterogeneidade nas maturações e de colher cedo, principalmente em zonas quentes do país como a de Mértola, muito especificamente nos brancos, onde pretendemos tensão, acidez e vivacidade dos mostos”.

A gestão da água é outro desafio. A herdade tem uma barragem com capacidade de resposta para dois anos de produção, mas é necessário que chova um mínimo – e de outubro de 2022 a maio de 2023, por exemplo, nem uma gota de água caiu em Mértola.

Neste contexto, o Discórdia branco que chega agora ao mercado é também um produto de resiliência e de sustentabilidade económica e ambiental de uma das regiões do país mais afetadas pelas alterações climáticas.

Produzido a partir das castas Arinto, Antão Vaz e Verdelho, o Discórdia branco 2022 apresenta cor citrina brilhante, aroma frutado e uma frescura surpreendente. O PVP é de 9,90 euros.

O portefólio da Herdade Vale d´Évora inclui dois vinhos entrada de gama e dois reservas, brancos e tintos, o monocasta Syrah, o Tourigas da Discórdia (Touriga Nacional e Touriga Franca) e os topo de gama Grande Discórdia tinto e branco, só produzidos em anos de exceção.