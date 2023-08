Em setembro, os caminhos vão dar à Herdade de São Miguel para mais um dia aberto

Depois do cancelamento da anterior iniciativa devido ao mau tempo, o dia 16 de setembro, sábado, foi o escolhido pela Casa Relvas para promover mais uma edição do evento “Um Dia em São Miguel”.

“As edições anteriores deste evento, que é muito especial para a Casa Relvas, foram um verdadeiro sucesso. Este ano, e depois de umas sempre abençoadas chuvas nos terem feito tomar a difícil decisão de adiar para setembro, queremos surpreender ainda mais os que nos visitam, com atividades para toda a família, atuações musicais imperdíveis, entre muitas outras surpresas”, revela Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas, em comunicado.

Como já vem sendo tradição, o convite é aberto a todos que queiram passar uma tarde no campo, na companhia de família e amigos, e aproveitar para brindar ao melhor que o Alentejo tem para oferecer, assim como apreciar o melhor da gastronomia da região.

créditos: Divulgação

“Um Dia em São Miguel é, na verdade, muito mais do que um evento, uma vez que temos a oportunidade de abrir as portas da Herdade de São Miguel, da nossa casa, a todos os nossos clientes, amigos e parceiros, para brindarmos, juntos, à história da Casa Relvas e à riqueza cultural do Alentejo. Queremos que esta data fique na memória de todos os que vierem até cá passar este dia connosco.”, acrescenta o responsável.

O encontro está marcado a partir das 14h, até ao pôr do sol, na Herdade de São Miguel, situada em Redondo. Das provas de vinho e gastronomia aos concertos, passando pelos jogos tradicionais ou pela demonstração de produtos e artesanato da região, são vários os motivos para uma visita.

créditos: Divulgação

Os visitantes terão que apresentar uma pulseira à entrada do recinto - local onde receberão um chapéu de palha e um porta-copos -, que pode ser comprada no local no dia do evento ou, antecipadamente, na loja online do produtor. O bilhete, ou pulseira, tem um custo de 20€ por pessoa. Os menores de 18 anos, acompanhados por adultos, têm acesso gratuito.

Para acompanhar os vinhos servidos no bar do recinto - das gamas Herdade de São Miguel e Casa Relvas -, o bilhete inclui também porco no espeto, disponíveis ao longo de toda a tarde.

Os apreciadores dos sabores do Alentejo podem ainda provar outras iguarias regionais nos expositores do evento dedicados à gastronomia, e onde estarão disponíveis para compra diversas opções de produtores locais. Dos queijos aos enchidos, passando pelo pão, mel, azeites, doces e gelados, não faltam propostas gastronómicas, acompanhadas pelos vinhos do produtor de Redondo.

A par da mostra de produtos regionais, o recinto conta ainda com uma loja onde é possível comprar vinhos, produtos da região e merchandising, e onde podem também ser adquiridas as senhas de consumo para o evento. Uma vez que este dia será passado no campo, nem sempre há rede multibanco, pelo que é aconselhável levar dinheiro para fazer as compras.

A pulseira inclui ainda a inscrição numa das provas de vinho do programa do evento, sujeita à lotação limitada de 60 pessoas. “Monocastas da Casa Relvas” (15h00 às 15h30), com Nuno Franco, diretor de produção da Casa Relvas, “20 anos de Herdade de São Miguel” (16h00 às 16h30), por Alexandre Relvas, ou “Trincadeira, a mal-amada” (17h00 às 17h30), prova protagonizada por João Paulo Martins, são os exemplos.

créditos: Divulgação

Os interessados nestas provas devem fazer inscrição prévia – e gratuita – através do email loja@casarelvas.pt. Para que mais pessoas tenham oportunidade de se inscrever nas sessões, nesta edição, a Casa Relvas limitou as inscrições a uma prova por pessoa.

A par da vertente vínica e gastronómica, o evento promovido pela Casa Relvas dispõe também de muitas outras atividades, que procuram dar a conhecer a essência das tradições alentejanas. Jogos tradicionais para os mais pequenos, a tosquia das ovelhas e a roda de oleiro do Xico Tarefa, com loiça típica do Redondo, são algumas das atrações principais. Aqui, os visitantes também podem ver de perto a pintura de mobília típica do Alentejo, o projeto Ruas Floridas, com demonstração do trabalho local com flores de papel, e podem ainda gravar o nome num saca-rolhas personalizado para levar para casa e ter uma recordação deste dia especial.

Quem adquirir bilhete para “Um Dia em São Miguel”, irá assistir a três momentos musicais das bandas locais Trovadores de Redondo e SevenDixie, e do artista Olavo Bilac.

Parte do valor do bilhete (5€) reverte para o Banco Alimentar Contra a Fome de Évora.