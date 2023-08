Em Lisboa, há duas novas cartas de cocktails para experimentar

A nova carta de cocktails de whisky do Fogo

Toranja, beterraba, malagueta e lima são alguns dos sabores que podem ser degustados no restaurante, que acaba de inaugurar a nova esplanada.

9 p.m. (last ticket) créditos: Divulgação

O chef Alexandre Silva apresenta a nova carta de cocktails desenhada em parceria com a marca de whisky Glenfiddich, disponível no verão, em exclusivo no Fogo. Esta é também uma forma de assinalar a esplanada acabada de inaugurar.

Fogo Avenida Elias Garcia, n.º 57, Lisboa Contactos: tel. 217 970 052; e-mail fogo.reservas@alexandresilva.pt

Ingredientes como beterraba, malagueta, toranja e lima estão presentes nestas combinações. Com nomes inspirados na Escócia - Birds (of the Balvenie Castle), 9 p.m. (last ticket), Dirty Dick’s (159 Rose Street, New Town, Sc) ou Dufftown Sour - país de origem de Glenfiddich, a carta conta com quatro cocktails (preços sob consulta).

Os cocktails da Jezzus, apenas com bebidas portuguesas

A pizzaria Jezzus, localizada nos Anjos, lançou a sua mais recente novidade do menu. Trata-se de uma carta de cocktails de assinatura, com bebidas exclusivamente portuguesas. No total são seis os cocktails: quatro com álcool e dois sem álcool.

Like a Virgin créditos: DR

O Amen Sour, de manjericão, feito com amêndoa amarga da marca Amén, lima, xarope de açúcar, clara de ovo e manjericão (8€), a versão de margarita da Jezzus, Vista Tejo, feita com limoncello da Limontejo, produzido no Alentejo, cointreau, lima, agave e framboesa (9€), o Mojito Medronho, feito a partir de aguardente de medronho da Junior Jacques 42, uma marca de medronho biológico, que detém uma destilaria na zona da costa alentejana, lima, xarope de açúcar amarelo, hortelã e água das pedras (9€) e o Gengibre Mule, feito com o gin português The Foxtale, ginger beer, lima e espuma de gengibre (9€) são as novidades com álcool.

Jezzus Pizzaria Morada: Rua da Guiné, 1A, 1170-172 Lisboa Horário: Terça-feira a domingo, das 12h00 às 00h00

Para os que preferem os chamados mocktails Like a Virgin, com morango, lima, hortelã e água das pedras (5.50€) e o Fizz Manjericão, com lima, manjericão, clara de ovo e ginger beer (5.50€), são as opções.

De relembrar que as pizzas da Jezzus são feitas a partir de farinhas de fermentação lenta e com ingredientes portugueses.